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В Анкаре почтили память российского посла Андрея Карлова
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РИА Новости

В Анкаре почтили память российского посла Андрея Карлова

12:15 04.02.2020 (обновлено: 13:28 04.02.2020)
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© Фото : пресс-служба российской дипмиссии в Анкаре/ Ирина КасимоваПосол РФ в Анкаре Алексей Ерхов с супругой во время возложения цветов к бюсту Андрея Карлова
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов с супругой во время возложения цветов к бюсту Андрея Карлова
© Фото : пресс-служба российской дипмиссии в Анкаре/ Ирина Касимова
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости, Алена Палажченко. Память погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова прошла в российском посольстве в Анкаре в день его рождения, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники посольства РФ в Анкаре возложили цветы к бюсту Карлова на территории дипмиссии.
"Сегодня в День рождения Андрея Геннадьевича Карлова мы чтим память нашего коллеги. В Анкаре сегодня пасмурно, идет дождь, словно природа вместе с нами оплакивает безвременно ушедшего товарища", - сказал РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
24 июля 2019, 14:33
Бастрыкин рассказал о расследовании убийства посла Карлова в Турции
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Суд по делу об убийстве Карлова начался в январе 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.
Посол России в КНДР Александр Мацегора
19 декабря 2019, 10:12
Посол России в КНДР поделился воспоминаниями об Андрее Карлове
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Алексей ЕрховАндрей КарловФетхуллах ГюленАнкара (провинция)РоссияКалининградВ мире
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