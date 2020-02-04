В Анкаре почтили память российского посла Андрея Карлова

"Сегодня в День рождения Андрея Геннадьевича Карлова мы чтим память нашего коллеги. В Анкаре сегодня пасмурно, идет дождь, словно природа вместе с нами оплакивает безвременно ушедшего товарища", - сказал РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям. Суд по делу об убийстве Карлова начался в январе 2019 года, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям.