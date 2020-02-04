В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом не повлияет на основы отношений между РФ и КНР и на их торгово-экономический аспект, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений, в частности", - сказал Песков во вторник журналистам.
Он также отметил, что "нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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