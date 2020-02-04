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Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя
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РИА Новости

Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя

12:13 04.02.2020 (обновлено: 16:13 04.02.2020)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россиян начали вывозить из Уханя.
"Первый самолет Воздушно-космических сил <...> вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении Минобороны.
Позже стало известно об отправке второго борта. Покидающих Китай будут сопровождать военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
Также сотрудники ведомства вывезут их Уханя несколько граждан стран СНГ, уточнил посол России в Китае.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию.
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаВоздушно-космические силы РоссииРоссияУханьВ мире
Популярные комментарии
Я не понимаю, вот все эти эвакуации туристов из других стран, бестолковых рыбаков с оторванной льдины, это за какие такие деньги?
4 февраля, 16:21
Пётр Карауш
2500312
Какие другие страны? Цеевропа своим гражданам предложила эвакуироваться за свой счет, причем с пересадкой в ес, чтобы их там проверили бесплатно.
4 февраля, 12:34
ТТТомас Торквемада
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