В ЕР рассказали об идее законодательно закрепить льготы для учителей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предложения о законодательном закреплении в РФ льгот для педагогов поступили к законопроекту о статусе учителя, который разрабатывает Предложения о законодательном закреплении в РФ льгот для педагогов поступили к законопроекту о статусе учителя, который разрабатывает "Единая Россия" , сообщила зампред комитета ГД по образованию и науке (фракция ЕР) Любовь Духанина

Духанина напомнила, что ЕР занимается разработкой законопроекта совместно с "Учительской газетой", педагогической и родительской общественностью, с экспертами в сфере образования". Соответствующий проект закрепит на законодательном уровне "высокий статус учителя".

"Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд. Это может быть прием ребенка в детский сад вне очереди, возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители..." - цитирует Духанину пресс-служба ЕР.

По ее словам, среди предложений также есть инициатива "сгладить "эффект" от использования понятия "образовательная услуга" - например, подчеркнув, что "педагог выполняет важную миссию по заказу государства, реализуя государственные образовательные стандарты".

Духанина выразила надежду на то, что законопроект также закрепит нормы, защищающие педагогов от "недопустимого по отношению к ним поведения".