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В ЕР рассказали об идее законодательно закрепить льготы для учителей
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РИА Новости

В ЕР рассказали об идее законодательно закрепить льготы для учителей

12:10 04.02.2020
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Предложения о законодательном закреплении в РФ льгот для педагогов поступили к законопроекту о статусе учителя, который разрабатывает "Единая Россия", сообщила зампред комитета ГД по образованию и науке (фракция ЕР) Любовь Духанина.
Духанина напомнила, что ЕР занимается разработкой законопроекта совместно с "Учительской газетой", педагогической и родительской общественностью, с экспертами в сфере образования". Соответствующий проект закрепит на законодательном уровне "высокий статус учителя".
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"Есть предложение закрепить льготы по аналогии с тем, как для сотрудников некоторых транспортных предприятий действуют льготы на проезд. Это может быть прием ребенка в детский сад вне очереди, возможность гарантированной записи ребенка в ту же школу, где работают родители..." - цитирует Духанину пресс-служба ЕР.
По ее словам, среди предложений также есть инициатива "сгладить "эффект" от использования понятия "образовательная услуга" - например, подчеркнув, что "педагог выполняет важную миссию по заказу государства, реализуя государственные образовательные стандарты".
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Духанина выразила надежду на то, что законопроект также закрепит нормы, защищающие педагогов от "недопустимого по отношению к ним поведения".
"Сегодня система образования меняется. Внедряются принципы независимой оценки, создается новая модель повышения квалификации, разрабатывается национальная система учительского роста. Эти новые требования к уровню российского педагога должны быть подкреплены не только материальными и профессиональными стимулами, но и качественно иным отношением со стороны общества и государства", - заключила депутат.
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Госдума РФЕдиная РоссияЛюбовь ДуханинаРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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