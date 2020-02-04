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Путин обсудил с королем Саудовской Аравии тему ОПЕК+
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РИА Новости

Путин обсудил с королем Саудовской Аравии тему ОПЕК+

12:10 04.02.2020 (обновлено: 12:15 04.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсуждал с королем Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Саудом тему взаимодействия в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В целом тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ действительно вчера фигурировала в ходе телефонного разговора президента Путина с королем Саудовской Аравии", - сказал Песков, добавив, что РФ "готова взаимодействовать в этом формате".
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Накануне президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.
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Сальман бен Абдель Азиз аль СаудОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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