Путин обсудил с королем Саудовской Аравии тему ОПЕК+

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе недавнего телефонного разговора обсуждал с королем Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Саудом тему взаимодействия в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В целом тема взаимодействия в рамках ОПЕК+ действительно вчера фигурировала в ходе телефонного разговора президента Путина с королем Саудовской Аравии", - сказал Песков, добавив, что РФ "готова взаимодействовать в этом формате".
29 января, 08:00Бомба для ОПЕК: начинается новый передел мирового рынка нефти
Накануне президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.