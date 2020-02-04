Песков не исключил встречу Путина с рабочей группой по Конституции

"Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы. И когда он это сделает, когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент принять участие в каких-либо мероприятиях, касательно внесения поправок в конституцию, например, планируется ли встреча с рабочей группой.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.