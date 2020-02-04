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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T12:08+0300
https://ria.ru/20200204/1564233273.html
В МИД Турции рассказали о работе над снижением эскалации в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009335_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_84531062a1cd1c1286dbb833dce78e4e.jpg
РИА Новости

В МИД Турции рассказали о работе над снижением эскалации в Идлибе

12:08 04.02.2020
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© Фото : SANAСирийские военные в провинции Идлиб
Сирийские военные в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Сирийские военные в провинции Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. В МИД Турции заявили, что Анкара работает с Россией над тем, чтобы снизить напряженность в сирийском Идлибе, где накануне в результате обстрела погибли пять турецких военных.
"Мы с Россией работаем над тем, чтобы остановить нападения сил сирийского режима. У России здесь важная миссия", - заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
По его словам, Турция ответила и будет продолжать отвечать в случае атак на своих военных в Идлибе. "Мы не будем это терпеть", - добавил турецкий министр.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещена в России
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