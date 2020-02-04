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Песков прокомментировал возможность переноса визита Путина в Китай
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РИА Новости

Песков прокомментировал возможность переноса визита Путина в Китай

12:07 04.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / POOL
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поездка президента России Владимира Путина в Китай планируется на вторую половину 2020 года, говорить о корректировках планов из-за коронавируса рано, год только начался, заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
У Пескова спросили, изменились ли планы президента РФ посетить Китай в связи с ситуацией с коронавирусом и в какие сроки может пройти поездка.
"Двадцатый год только начался, поэтому еще рано говорить о каких-то корректировках в планах президента. Визит, в целом, был запланирован на вторую половину года", - сказал он журналистам.
Песков добавил, что визит, действительно есть в планах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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