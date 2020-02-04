Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что В Кремле подтвердили, что Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 февраля.

"Собственно этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что встреча пройдет в России.

Ранее Лукашенко назвал подготовку ко встрече "моментом истины". По его словам, Минск был инициатором отношений с Москвой, и не намерен их "ломать".