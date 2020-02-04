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Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
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РИА Новости

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля

12:05 04.02.2020 (обновлено: 13:30 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что Владимир Путин планирует встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 7 февраля.
"Собственно этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также отметил, что встреча пройдет в России.
Ранее Лукашенко назвал подготовку ко встрече "моментом истины". По его словам, Минск был инициатором отношений с Москвой, и не намерен их "ломать".
В конце января президент Белоруссии выразил желание провести с Путиным переговоры по вопросам поставки нефти. Он пояснил, что в прошлом году российский лидер сам поднял эту тему на переговорах в Санкт-Петербурге, задавшись вопросом, "почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 января, 15:43Союзное государство
Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос поставки нефти
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Простите Владимир Владимирович, был не прав, вспылил, больше такого не повториться...Может все таки газ и нефть даром или еще чуток дешевле дадите?
4 февраля, 12:08
Максим Максимов
24140017
Давай Батька, дави олигархат!
4 февраля, 12:21
КМКостя Магомедов
8500227
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