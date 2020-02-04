Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост числа зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань замедляется, сообщила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
"Третьего числа в Ухане подтвердили заражение 12 568 человек, по сравнению с предыдущим днем их число выросло на 56 человек; число новых пациентов под наблюдением составило 194 человека, по сравнению с предыдущим днем уменьшилось на четыре человека", - приводит ее слова агентство China news.
По данным комитета, в среднем пациенты проводят в больнице 9 дней до выписки, а в провинции Хубэй - 20 дней.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.