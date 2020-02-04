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Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане
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РИА Новости

Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане

12:05 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Люди в медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рост числа зараженных коронавирусом в китайском городе Ухань замедляется, сообщила заместитель главы управления по медицинской политике государственного комитета по вопросам здравоохранения Цзяо Яхуэй.
"Третьего числа в Ухане подтвердили заражение 12 568 человек, по сравнению с предыдущим днем их число выросло на 56 человек; число новых пациентов под наблюдением составило 194 человека, по сравнению с предыдущим днем уменьшилось на четыре человека", - приводит ее слова агентство China news.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
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