Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане

По данным комитета, в среднем пациенты проводят в больнице 9 дней до выписки, а в провинции Хубэй - 20 дней.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.