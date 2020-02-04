Лукашенко призвал не паниковать из-за коронавируса в Китае

"Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное - за Минздравом. Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом", - сказал Лукашенко во вторник в Добруше. Его слова приводит агенство Sputnik Беларусь.