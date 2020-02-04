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Лукашенко призвал не паниковать из-за коронавируса в Китае
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РИА Новости

Лукашенко призвал не паниковать из-за коронавируса в Китае

12:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкА.Лукашенко
А.Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
А.Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не паниковать из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае, заявив, что из КНР не удастся сделать "изгоя".
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

"Нам стоит тревожиться. Но только в одном - мойте руки, меньше обнимайтесь с незнакомыми людьми на улице. Все остальное - за Минздравом. Если мы не пылим, это не значит, что мы не занимаемся этим вопросом", - сказал Лукашенко во вторник в Добруше. Его слова приводит агенство Sputnik Беларусь.

Президент обратил внимание, что не принижает опасность вируса, но на этой проблеме наживаются многие компании. "Гвалтовать (кричать, шуметь – ред.) не надо, надо просто тихо работать", - подчеркнул он. При этом глава белорусского государства заявил, что другим странам сделать из Китая изгоя не получится.
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SputnikАлександр ЛукашенкоВОЗКитайМинскБелоруссияВ мире
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