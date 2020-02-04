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В группе по изменению Конституции предложили поправки в части МСУ
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РИА Новости

В группе по изменению Конституции предложили поправки в части МСУ

11:56 04.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член рабочей группы по изменению Конституции, председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин считает, что в основном законе надо прописать пункт о том, что органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ), назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц МСУ - это обеспечит эффективность взаимодействия госвласти и МСУ.
"Для обеспечения эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления я предлагаю в конституции предусмотреть следующее. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов МСУ, назначении на должность и освобождения от должности должностных лиц МСУ. При этом установить, что случаи и порядок участия органов госвласти в этом процессе устанавливается федеральным законом", - сказал на заседании рабгруппы Бебенин, который также является модератором подгруппы "Единая публичная власть, местное самоуправление".
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Бебенин предложил прописать в конституции, что органы МСУ и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в РФ, осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.
Он также считает важным указать в конституции, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Это принципиально, потому что, по словам Бебенина, сегодня закреплённое законом количество видов муниципальных образований больше, чем существует на практике.
"Надо прямо установить в конституции, что принцип самостоятельности населения в определении структуры органов МСУ осуществляется в соответствии с общими принципами организации МСУ, установленного федеральным законом", - добавил Бебенин.
Кроме того, следует предусмотреть, что особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения и административных центров могут устанавливаться федеральным законом, сказал он. Также Бебенин предложил уточнить, что органы МСУ вводят в действие местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения в соответствии с федеральным законом.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию , Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. -0-
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