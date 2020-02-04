В группе по изменению Конституции предложили поправки в части МСУ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Член рабочей группы по изменению Член рабочей группы по изменению Конституции , председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин считает, что в основном законе надо прописать пункт о том, что органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления (МСУ), назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц МСУ - это обеспечит эффективность взаимодействия госвласти и МСУ.

"Для обеспечения эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления я предлагаю в конституции предусмотреть следующее. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов МСУ, назначении на должность и освобождения от должности должностных лиц МСУ. При этом установить, что случаи и порядок участия органов госвласти в этом процессе устанавливается федеральным законом", - сказал на заседании рабгруппы Бебенин, который также является модератором подгруппы "Единая публичная власть, местное самоуправление".

Бебенин предложил прописать в конституции, что органы МСУ и органы госвласти входят в единую систему публичной власти в РФ, осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

Он также считает важным указать в конституции, что местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Это принципиально, потому что, по словам Бебенина, сегодня закреплённое законом количество видов муниципальных образований больше, чем существует на практике.

"Надо прямо установить в конституции, что принцип самостоятельности населения в определении структуры органов МСУ осуществляется в соответствии с общими принципами организации МСУ, установленного федеральным законом", - добавил Бебенин.

Кроме того, следует предусмотреть, что особенности осуществления публичной власти на территории городов федерального значения и административных центров могут устанавливаться федеральным законом, сказал он. Также Бебенин предложил уточнить, что органы МСУ вводят в действие местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения в соответствии с федеральным законом.