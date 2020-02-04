Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T13:07+0300
https://ria.ru/20200204/1564231266.html
Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564230681_0:34:1175:695_1036x0_80_0_0_d7701a8a3ef788870f520d4267c4b132.jpg
РИА Новости

Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет

11:54 04.02.2020 (обновлено: 13:07 04.02.2020)
12276
© Фото : страница команды КВН "Армянская сборная" во ВКонтактеОвик Григорян
Овик Григорян
© Фото : страница команды КВН "Армянская сборная" во ВКонтакте
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участник команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян умер в возрасте 25 лет в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в инстаграме.
"Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", — написали представители команды.
Григорян был госпитализирован 8 января, врачи диагностировали инсульт. Вскоре юморист пошел на поправку, и 21 января его выписали из больницы.
Через два дня артист потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Врачи обнаружили у юмориста аневризму и ввели в кому. Тридцатого января медики зафиксировали положительные изменения, однако затем состояние Григоряна резко ухудшилось.
Овик Григорян стал участником "Армянской сборной" в 2013 году. В 2019 году команде удалось попасть в Премьер-лигу КВН.
2210130626
Обсудить 1
Овик ГригорянКВНОбщество
Рекомендуем
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Дмитрий Захарченко
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Сырокопченая колбаса
Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Актриса Шеннен Доэрти
У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Посольство США в Минске
МИД Белоруссии заявил о скором возвращении посла в США
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния