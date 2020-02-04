Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участник команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян умер в возрасте 25 лет в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в инстаграме.
"Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", — написали представители команды.
Григорян был госпитализирован 8 января, врачи диагностировали инсульт. Вскоре юморист пошел на поправку, и 21 января его выписали из больницы.
Через два дня артист потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Врачи обнаружили у юмориста аневризму и ввели в кому. Тридцатого января медики зафиксировали положительные изменения, однако затем состояние Григоряна резко ухудшилось.
Овик Григорян стал участником "Армянской сборной" в 2013 году. В 2019 году команде удалось попасть в Премьер-лигу КВН.