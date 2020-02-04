Участник команды КВН "Армянская сборная" умер в возрасте 25 лет

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Участник команды Участник команды КВН "Армянская сборная" Овик Григорян умер в возрасте 25 лет в Москве. Об этом сообщается в официальном аккаунте коллектива в инстаграме.

"Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", — написали представители команды.

Григорян был госпитализирован 8 января, врачи диагностировали инсульт. Вскоре юморист пошел на поправку, и 21 января его выписали из больницы.

Через два дня артист потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Врачи обнаружили у юмориста аневризму и ввели в кому. Тридцатого января медики зафиксировали положительные изменения, однако затем состояние Григоряна резко ухудшилось.