СМИ: картину, приписываемую Эдуарду Мане, обнаружили в Польше

ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Ранее неизвестную картину Эдуарда Мане, вероятно, обнаружили в Польше, Ранее неизвестную картину Эдуарда Мане, вероятно, обнаружили в Польше, сообщает портал Onet.

"В запасах одного из старейших антикварных магазинов в Щецине может храниться настоящее сокровище. Все экспертизы и собранная информация свидетельствуют о том, что там, скорее всего, находится единственная в Польше работа Эдуарда Мане", - говорится в сообщении.

На картине изображена в профиль женщина с черными вьющимися волосами и бледным лицом. По данным портала, картина несколько десятков лет находилась в одном из многоквартирных домов в Бытоме, и только на смертном одре ее владелец рассказал внукам, кто является автором произведения.

Известно, что в Польшу полотно попало из Италии, а его тогдашний владелец воевал в армии Андерса. Незадолго до смерти мужчина показал внукам характерные две буквы "EM", которыми подписана картина.

Полотно недавно попало на продажу в магазин "Антиквариат Буковский".

"Все оценщики утверждают, что это Мане, однако они отмечают, что необходимо мнение специалистов по его творчеству", - заявил хозяин магазина Яцек Буковский.