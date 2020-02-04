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Культура
2020-02-04T13:02+0300
https://ria.ru/20200204/1564231070.html
СМИ: картину, приписываемую Эдуарду Мане, обнаружили в Польше
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РИА Новости

СМИ: картину, приписываемую Эдуарду Мане, обнаружили в Польше

12:59 04.02.2020 (обновлено: 13:02 04.02.2020)
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© Эдуард МанеКартина "Женский портрет" Эдуарда Мане
Картина Женский портрет Эдуарда Мане
© Эдуард Мане
ВАРШАВА, 4 фев – РИА Новости. Ранее неизвестную картину Эдуарда Мане, вероятно, обнаружили в Польше, сообщает портал Onet.
"В запасах одного из старейших антикварных магазинов в Щецине может храниться настоящее сокровище. Все экспертизы и собранная информация свидетельствуют о том, что там, скорее всего, находится единственная в Польше работа Эдуарда Мане", - говорится в сообщении.
На картине изображена в профиль женщина с черными вьющимися волосами и бледным лицом. По данным портала, картина несколько десятков лет находилась в одном из многоквартирных домов в Бытоме, и только на смертном одре ее владелец рассказал внукам, кто является автором произведения.
Известно, что в Польшу полотно попало из Италии, а его тогдашний владелец воевал в армии Андерса. Незадолго до смерти мужчина показал внукам характерные две буквы "EM", которыми подписана картина.
Полотно недавно попало на продажу в магазин "Антиквариат Буковский".
"Все оценщики утверждают, что это Мане, однако они отмечают, что необходимо мнение специалистов по его творчеству", - заявил хозяин магазина Яцек Буковский.
По данным Буковского, картину изучили три эксперта. Один из них оценил произведение в 2 миллиона злотых (около 500 тысяч долларов).
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