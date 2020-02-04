МИД рассказал о россиянах, желающих покинуть китайскую провинцию Хубэй

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 130 российских граждан изъявили желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй, где распространился коронавирус, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные российской дипмиссии в КНР.
"По данным Посольства России в Китае (на 10:00 по местному времени 4 февраля), количество росграждан, изъявивших желание срочно покинуть провинцию Хубэй, — 132 человека", - говорится в сообщении российского дипведомства в Твиттере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.