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МИД рассказал о россиянах, желающих покинуть китайскую провинцию Хубэй
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РИА Новости

МИД рассказал о россиянах, желающих покинуть китайскую провинцию Хубэй

11:52 04.02.2020 (обновлено: 11:53 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 130 российских граждан изъявили желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй, где распространился коронавирус, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные российской дипмиссии в КНР.
"По данным Посольства России в Китае (на 10:00 по местному времени 4 февраля), количество росграждан, изъявивших желание срочно покинуть провинцию Хубэй, — 132 человека", - говорится в сообщении российского дипведомства в Твиттере.
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