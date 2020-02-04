В ЯНАО завели дело на пилота вертолета, севшего на дорогу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 фев - РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбудили в отношении пилота вертолета, севшего на автодорогу в Дело об административном правонарушении возбудили в отношении пилота вертолета, севшего на автодорогу в Ямало-Ненецком автономном округе из-за сложных метеоусловий, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в середине января, известно о нем стало благодаря видеозаписи, появившейся в соцсетях. Надзорное ведомство уточняло, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Арго", выполнявший вахтовый рейс, сел на автомобильную дорогу вблизи посадочной площадки "ГП-2 Ямбург" в связи со сложными метеоусловиями. На борту воздушного судна в тот момент находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Проверка транспортной прокуратуры показала, что экипаж планировал сесть на указанной посадочной площадке для дозаправки, но территория была занесена снегом, и командир воздушного судна решил посадить вертолет на обочину дороги. После дозаправки он продолжил маршрут. Решение летной команды было принято в соответствии со всеми требованиями, подчеркнули в ведомстве.

"Однако о вынужденной посадке экипаж не проинформировал диспетчеров органов управления воздушным движением... В отношении командира воздушного судна возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.