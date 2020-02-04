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В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу
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РИА Новости

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу

11:47 04.02.2020 (обновлено: 13:21 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Две восьмиклассницы в Липецкой области жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, их родители будут привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.
Ранее в социальных сетях появилась информация о двух девочках, которые избили третью руками и ногами. Одна из них поливала жертву водой из лужи и пыталась заставить есть грязь, шестиклассница отказывалась.
Ткачева рассказала, что все участницы инцидента учатся в лицее №4 города Данков. Собеседница назвала поведение школьниц оскорбительным и унизительным.
"Двум участницам видео по 14 лет, и девочке, которую бьют,  12 лет… Произошло все из-за мальчика. Раньше мальчики из-за девочек дрались, теперь все наоборот", - сказала Ткачева.
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Прокуратура начала проверки в отношении руководства школы, отдела образования администрации района, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся. "Более того, родители двух девочек будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - подчеркнула Ткачева. Она отметила, что семьи восьмиклассниц являются благополучными. Заседание по определению родителям меры наказания состоится 6 февраля.
По словам Ткачевой, шестиклассница серьезных травм не получила, но с девочкой работает психолог.
Представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что полиция ведет проверку инцидента. "С нашей стороны проводится правовая оценка ситуации и установление виновных", - отметила представитель ведомства.
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