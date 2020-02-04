ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Две восьмиклассницы в Две восьмиклассницы в Липецкой области жестоко избили шестиклассницу, приревновав ее к мальчику, их родители будут привлечены за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева.

Ранее в социальных сетях появилась информация о двух девочках, которые избили третью руками и ногами. Одна из них поливала жертву водой из лужи и пыталась заставить есть грязь, шестиклассница отказывалась.

В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу https://t.co/bFDlTacHHC pic.twitter.com/RqJiJu6RFa — РИА Новости (@rianru) February 4, 2020

Ткачева рассказала, что все участницы инцидента учатся в лицее №4 города Данков. Собеседница назвала поведение школьниц оскорбительным и унизительным.

"Двум участницам видео по 14 лет, и девочке, которую бьют, 12 лет… Произошло все из-за мальчика. Раньше мальчики из-за девочек дрались, теперь все наоборот", - сказала Ткачева.

Прокуратура начала проверки в отношении руководства школы, отдела образования администрации района, органов профилактики района, а также в отношении родителей учащихся. "Более того, родители двух девочек будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителям обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - подчеркнула Ткачева. Она отметила, что семьи восьмиклассниц являются благополучными. Заседание по определению родителям меры наказания состоится 6 февраля.

По словам Ткачевой, шестиклассница серьезных травм не получила, но с девочкой работает психолог.