В Новой Зеландии спасатели эвакуируют 200 туристов из-за затопления

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около 200 туристов после затопления остаются в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии. Операция по их спасению перенесена на среду из-за плохих погодных условий, сообщает телеканал TVNZ.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления. Была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет эвакуировать только по воздуху или морем.

Как сообщает телеканал, небольшое улучшение погоды во вторник позволило вертолетам вывезти около 100 человек. Однако вскоре метеоусловия вновь ухудшились, и спасательную операцию пришлось приостановить.

"Завтра ожидается улучшение погоды, поэтому утром (в среду) мы будем придерживаться плана по эвакуации", — заявил инспектор управления по ЧС в регионе Саутленд Ангус Маккей.