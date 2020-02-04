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Туризм
2020-02-04T11:55+0300
https://ria.ru/20200204/1564230527.html
В Новой Зеландии спасатели эвакуируют 200 туристов из-за затопления
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РИА Новости

В Новой Зеландии спасатели эвакуируют 200 туристов из-за затопления

11:55 04.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / TravelingOtter / Kawarau Bridge Bungee - Near Queenstown Подвесной мост Каварау в Новой Зеландии
 Подвесной мост Каварау в Новой Зеландии
CC BY-SA 2.0 / TravelingOtter / Kawarau Bridge Bungee - Near Queenstown
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Около 200 туристов после затопления остаются в районе фьорда Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии. Операция по их спасению перенесена на среду из-за плохих погодных условий, сообщает телеканал TVNZ.
Ранее сообщалось, что несколько сотен человек, включая туристов, оказались заблокированными в районе фьорда из-за вызванного приливом и сильными дождями затопления. Была повреждена единственная дорога в данной области. Ожидается, что она будет закрыта в течение недели. По данным представителя агентства по ЧС, заблокированных в районе Милфорд-Саунд людей можно будет эвакуировать только по воздуху или морем.
Как сообщает телеканал, небольшое улучшение погоды во вторник позволило вертолетам вывезти около 100 человек. Однако вскоре метеоусловия вновь ухудшились, и спасательную операцию пришлось приостановить.
"Завтра ожидается улучшение погоды, поэтому утром (в среду) мы будем придерживаться плана по эвакуации", — заявил инспектор управления по ЧС в регионе Саутленд Ангус Маккей.
По данным телеканала, помимо туристов в районе фьорда в настоящее время находятся еще около 300 человек.
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