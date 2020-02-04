Под Пермью пострадавший при обрушении потолка получил ушибы ног

УФА, 4 фев – РИА Новости. Мужчина, пострадавший при обрушении потолка дома в пермском Кунгуре, получил ушибы ног, завтра его могут выписать из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в МЧС России сообщили, что в жилом доме в Кунгуре обрушился потолок на площади 10 квадратных метров. Под конструкциями нашли мужчину, его госпитализировали. По информации ведомства, в доме проживали пять человек.
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"Пострадал мужчина 1952 года рождения, он получил ушибы нижних конечностей, переломов нет, сейчас находится в городской больнице под наблюдением врачей. Завтра его планируют выписать", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кунгура.
По данным собеседника, в доме, где произошло ЧП, всего четыре квартиры, одна из них пустует.
"В квартире, где обрушился потолок, проживала семья из пяти человек, в том числе двое детей 5 и 9 лет. В момент ЧП в квартире был только один человек. Городские власти предоставили всем из этого дома жилье в маневренном фонде города", - сказал он.
По его словам, в 15.00 (13.00 мск) в администрации Кунгура состоится совещание с участием экстренных служб, где будут решать вопрос о дальнейшей судьбе жильцов дома и самого здания.
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