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У Медведева появятся глава секретариата и помощник
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РИА Новости

У Медведева появятся глава секретариата и помощник

11:43 04.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции "Горки"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции Горки
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рабочем кабинете в подмосковной резиденции "Горки". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся должности руководителя секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ, замруководителя секретариата заместителя председателя Совбеза РФ и помощника зампредседателя Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
"Внести в раздел 1 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы... следующие изменения:... дополнить позицией следующего содержания: Руководитель секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ;... Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ;... Помощник заместителя председателя Совета Безопасности РФ", - говорится в документе.
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Дмитрий МедведевСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
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