У Медведева появятся глава секретариата и помощник

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым вводятся должности руководителя секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ, замруководителя секретариата заместителя председателя Совбеза РФ и помощника зампредседателя Совбеза РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Дмитрий Медведев 15 января заявил президенту РФ, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Путин заявлял, что если для ввода новой должности в Совбезе для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совете безопасности РФ вводится новая должность - заместителя председателя.
"Внести в раздел 1 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы... следующие изменения:... дополнить позицией следующего содержания: Руководитель секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ;... Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Совета Безопасности РФ;... Помощник заместителя председателя Совета Безопасности РФ", - говорится в документе.