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Ростовские врачи наблюдают за здоровьем 23 человек, прибывших из Китая
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РИА Новости

Ростовские врачи наблюдают за здоровьем 23 человек, прибывших из Китая

11:43 04.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Двадцать три человека, которые прибыли из Китая, находятся под наблюдением в Ростове-на-Дону, сообщила начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая на совещании в горадминистрации.
"На сегодня у нас на контроле находится 23 человека. Это те, кто прилетел, последние борта из Китая... Это контактные и студенты из Китая, которые начинают прибывать. У нас они учатся в ДГТУ, ЮФУ, консерватории", - сказала Левицкая.
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Она уточнила, что всем, кто находится под наблюдением, проводится термометрия, и врачи незамедлительно реагируют на любое отклонение. Так, по ее словам, на днях у одного из студентов температура повысилась до 37,4, анализ не подтвердил наличие коронавируса.
"Вчера тоже была информация, что женщина в тяжелом состоянии... Сегодня в час ночи пришел анализ, коронавирус не подтвердился", - сказала она, подчеркнув, что на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Ростове-на-Дону нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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