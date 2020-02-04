Ростовские врачи наблюдают за здоровьем 23 человек, прибывших из Китая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Двадцать три человека, которые прибыли из Китая, находятся под наблюдением в Двадцать три человека, которые прибыли из Китая, находятся под наблюдением в Ростове-на-Дону , сообщила начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая на совещании в горадминистрации.

"На сегодня у нас на контроле находится 23 человека. Это те, кто прилетел, последние борта из Китая... Это контактные и студенты из Китая, которые начинают прибывать. У нас они учатся в ДГТУ, ЮФУ, консерватории", - сказала Левицкая.

Она уточнила, что всем, кто находится под наблюдением, проводится термометрия, и врачи незамедлительно реагируют на любое отклонение. Так, по ее словам, на днях у одного из студентов температура повысилась до 37,4, анализ не подтвердил наличие коронавируса

"Вчера тоже была информация, что женщина в тяжелом состоянии... Сегодня в час ночи пришел анализ, коронавирус не подтвердился", - сказала она, подчеркнув, что на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Ростове-на-Дону нет.