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Мишустин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием
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РИА Новости

Мишустин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием

11:38 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ, композитор Полад Бюльбюль-оглы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил заслуженного деятеля искусств и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы с 75-летием, отметив его вклад в укрепление отношений двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин также отметил, что песни юбиляра стали близкими и любимыми для миллионов слушателей, вошли в репертуар многих талантливых исполнителей и по-прежнему покоряют своей искренностью, красотой и редким жизнелюбием.
"Столь же ярко вы проявили себя как государственный и общественный деятель. Не раз демонстрировали умение твёрдо отстаивать свои позиции, принимать взвешенные решения. Сегодня на посту чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России вы вносите важный вклад в укрепление отношений между нашими странами", - приводятся в телеграмме слова Мишустина.
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Полад Бюльбюль оглыМихаил МишустинРоссияАзербайджанОбщество
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