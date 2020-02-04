Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T11:31+0300
https://ria.ru/20200204/1564228555.html
Путин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием
https://cdn23.img.ria.ru/images/104574/36/1045743623_0:0:2828:1591_1036x0_80_0_0_e0f95ed9295d967f5ccd3792da36d8d8.jpg
РИА Новости

Путин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием

11:31 04.02.2020
1196
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы с 75-летием, отметив его вклад в плодотворное сотрудничество двух стран.
"Уважаемый Полад Бюльбюлевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея. Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят Ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят Ваше вдохновенное творчество", - говорится в телеграмме.
Российский президент пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай на тему Мировое устройство: взгляд с Востока
21 января, 17:54
Алиев рассказал об отношениях России и Азербайджана
1300103
Обсудить 2
Полад Бюльбюль оглыВладимир ПутинРоссияАзербайджан
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин назвал референдум о доверии президенту 1993 года правильным
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
Ситуация в Пекине в связи с эпидемией коронавируса
МИД Китая прокомментировал меры ряда стран по борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин заявил о необходимости всенародного голосования по Конституции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху договорился с властями Судана о сотрудничестве
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео пригласил главу суверенного совета Судана посетить США
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин надеется, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро прошелся с военными и народным ополчением по улицам Каракаса
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния