Путин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы с 75-летием, отметив его вклад в плодотворное сотрудничество двух стран.
"Уважаемый Полад Бюльбюлевич, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея. Многие годы Вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят Ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят Ваше вдохновенное творчество", - говорится в телеграмме.
Российский президент пожелал юбиляру доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов.
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