Ситуация с коронавирусом не требует срочных законов, заявили в Госдуме

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Срочных законодательных мер в борьбе с Срочных законодательных мер в борьбе с коронавирусом в России не требуется, мер правительства страны достаточно, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Я думаю, что сегодня таких экстренных законодательных мер на уровне законов, их не требуется... Те меры, которые правительством принимаются, их достаточно для того, чтобы обладать ситуацией", - сказал Морозов журналистам.

Вместе с тем он отметил, что комитет обратится к правительству с тем, чтобы посмотреть, есть ли законодательные основы для ускорения работы над законопроектом о биологической безопасности ко второму чтению. Кроме того, в среду состоится первое заседание рабочей группы по этому законопроекту.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.