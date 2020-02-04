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МИД Венгрии оценил роль Молдавии в отношениях Востока и Запада
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РИА Новости

МИД Венгрии оценил роль Молдавии в отношениях Востока и Запада

11:27 04.02.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovКишинев
Кишинев
© Depositphotos / Leonid Andronov
Кишинев. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия в качестве наблюдателя в ЕАЭС и участницы Восточного партнерства ЕС играет важную роль в создании диалога между Востоком и Западом, заявил во вторник министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Восточное партнерство, в котором Молдавия играет важную роль в прагматичном диалоге между Востоком и Западом, может стать примером успеха для ЕС. Мы считаем, что Молдавия играет важную роль в создании диалога между Востоком и Западом, поскольку она также является наблюдателем в ЕАЭС. ", - заявил Сийярто на брифинге в Кишиневе.

Глава венгерского МИДа выразил надежду, что отношения между Молдавией и ЕС в будущем станут более тесными.
На саммите в Сочи 14 мая 2018 года единогласным решением руководителей стран-членов ЕАЭС Молдавии был присвоен статус наблюдателя. Рабочая группа учреждена в рамках Меморандума о сотрудничестве между ЕЭК и Республикой Молдова от 3 апреля 2017 года.
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