МИД Венгрии оценил роль Молдавии в отношениях Востока и Запада

"Восточное партнерство, в котором Молдавия играет важную роль в прагматичном диалоге между Востоком и Западом, может стать примером успеха для ЕС. Мы считаем, что Молдавия играет важную роль в создании диалога между Востоком и Западом, поскольку она также является наблюдателем в ЕАЭС. ", - заявил Сийярто на брифинге в Кишиневе.