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Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья
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РИА Новости

Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья

11:27 04.02.2020 (обновлено: 11:50 04.02.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСырокопченая колбаса
Сырокопченая колбаса
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Частое употребление красного мяса, птицы и колбас повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в совместном исследовании ученых из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета (Чикаго) и Корнеллского университета (Нью-Йорк). Релиз научной работы опубликован на портале EurekAlert.
Исследователи проанализировали данные около 30 тысяч человек (средний возраст — 53,7 года), которые вели дневник питания и состояния здоровья. Наблюдение велось на протяжении 30 лет.
Выяснилось, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы повышает риск развития болезней сердца и сосудов на три-семь процентов. Ученые порекомендовали как можно реже есть мясные продукты и подчеркнули, что их употребление чревато не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями.
Те же две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на четыре процента, однако ученые отметили, что их данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о вредности этого продукта для здоровья. Исследователи предположили, что опасность может представлять не само мясо, а способ его приготовления — например, с кожей или без. Для красного мяса таких оговорок они не сделали.
Оптимальными для здоровья источниками белка ученые назвали рыбу, орехи и бобовые.
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Открытия - РИА НаукаКорнелльский университетСеверо-Западный университет
Популярные комментарии
Ох уж эти "американские ученые". Лучше бы фастфуд изучали, но нет. Надо рассказать всем, как вредны продукты, которые человечество употребляет тысячелетиями.
4 февраля, 11:34
llevone2017
6431015
Вообще-то очень опасно слушать таких "ученых", гораздо опаснее любой колбасы и красного мяса))
4 февраля, 11:49
agent_anonimus
54100016
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