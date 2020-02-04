Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Частое употребление красного мяса, птицы и колбас повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в совместном исследовании ученых из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета (Чикаго) и Корнеллского университета (Нью-Йорк). Релиз научной работы опубликован на портале Частое употребление красного мяса, птицы и колбас повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в совместном исследовании ученых из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета (Чикаго) и Корнеллского университета (Нью-Йорк). Релиз научной работы опубликован на портале EurekAlert

Исследователи проанализировали данные около 30 тысяч человек (средний возраст — 53,7 года), которые вели дневник питания и состояния здоровья. Наблюдение велось на протяжении 30 лет.

Выяснилось, что еженедельное употребление двух порций красного и переработанного мяса, а также птицы повышает риск развития болезней сердца и сосудов на три-семь процентов. Ученые порекомендовали как можно реже есть мясные продукты и подчеркнули, что их употребление чревато не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями.

Те же две порции мяса птицы в неделю повышают риск преждевременной смерти на четыре процента, однако ученые отметили, что их данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о вредности этого продукта для здоровья. Исследователи предположили, что опасность может представлять не само мясо, а способ его приготовления — например, с кожей или без. Для красного мяса таких оговорок они не сделали.