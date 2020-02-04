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На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр
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РИА Новости

На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр

11:20 04.02.2020
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© REUTERS / Athit PerawongmethaОбработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Карантинный центр на базе Саттахип военно-морских сил Таиланда, в котором подданные страны, эвакуированные из Китая в связи с эпидемией нового коронавируса, проведут первые две недели на родине, готов к приему пациентов, сообщает во вторник Третий национальный телеканал Таиланда.
Под временный карантинный центр выделены несколько жилых корпусов офицерского общежития базы и один из блоков военно-морского госпиталя Апхаконкиатвонг.
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Об этом сообщил в новостном выпуске телеканала официальный представитель и заместитель начальника главного штаба ВМС Таиланда вице-адмирал Прачарат Сисават.
"Жители окрестных городов и туристических зон могут быть вполне спокойны: база ВМС – это закрытый режимный объект, и проникновение вируса за пределы карантинного центра, находящегося внутри территории базы, исключено", - заявил адмирал.
Самолет, который позже во вторник доставит эвакуированных подданных Таиланда в аэропорт Утапао, принадлежащий базе ВМС Саттахип, вылетел утром этого дня в китайский город Ухань. На борту лайнера компании Thai Air Asia, предоставленного авиаперевозчиком бесплатно, в Ухань отправилась группа таиландских медиков, которые будут вместе с китайскими коллегами проводить первичный осмотр эвакуированных перед посадкой в самолет и сопровождать эвакуируемых в обратном рейсе, сообщает телеканал.
Военно-морская база Саттахип и находящиеся на ее территории аэродром морской авиации и международный аэропорт Утапао расположены в провинции Чонбури, в 60 км от популярного у россиян курортного города Паттайя. В Утапао прибывает большинство чартерных и регулярных авиарейсов из России, других европейских стран, Средней Азии, Китая и соседних с Таиландом государств Юго-Восточной Азии с туристами, направляющимися в курортные пляжные зоны Восточного побережья Таиланда.
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