На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр

Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке

Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Карантинный центр на базе Саттахип военно-морских сил Таиланда, в котором подданные страны, эвакуированные из Китая в связи с Карантинный центр на базе Саттахип военно-морских сил Таиланда, в котором подданные страны, эвакуированные из Китая в связи с эпидемией нового коронавируса , проведут первые две недели на родине, готов к приему пациентов, сообщает во вторник Третий национальный телеканал Таиланда.

Под временный карантинный центр выделены несколько жилых корпусов офицерского общежития базы и один из блоков военно-морского госпиталя Апхаконкиатвонг.

Об этом сообщил в новостном выпуске телеканала официальный представитель и заместитель начальника главного штаба ВМС Таиланда вице-адмирал Прачарат Сисават.

"Жители окрестных городов и туристических зон могут быть вполне спокойны: база ВМС – это закрытый режимный объект, и проникновение вируса за пределы карантинного центра, находящегося внутри территории базы, исключено", - заявил адмирал.

Самолет, который позже во вторник доставит эвакуированных подданных Таиланда в аэропорт Утапао, принадлежащий базе ВМС Саттахип, вылетел утром этого дня в китайский город Ухань. На борту лайнера компании Thai Air Asia, предоставленного авиаперевозчиком бесплатно, в Ухань отправилась группа таиландских медиков, которые будут вместе с китайскими коллегами проводить первичный осмотр эвакуированных перед посадкой в самолет и сопровождать эвакуируемых в обратном рейсе, сообщает телеканал.