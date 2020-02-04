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Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"
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РИА Новости

Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"

11:16 04.02.2020 (обновлено: 11:40 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Анкарой воссоединения Крыма с РФ, отметил, что турецкому лидеру стоит снять "вашингтонские очки с сильно затемненными линзами" и происходящее на полуострове будет восприниматься реалистичнее.
Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

"Турецкий лидер смотрит на ситуацию в Крыму через вашингтонские очки с сильно затемненными линзами. Стоит их снять - и происходящее в Крыму будет восприниматься более реалистично. Прибыть на полуостров на открытие Соборной мечети Эрдогана приглашает не только президент, но и крымско-татарский народ, который он называет братским", - сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат выразил недоумение тому, что мешает Эрдогану приехать в Симферополь на историческое событие для крымских мусульман и "лично убедиться, как живут крымские народы, получить факты из первых рук, а не находиться под впечатлением от оголтелой антироссийской пропаганды".
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"Кроме того, турецкий президент слишком много времени уделяет выслушиванию так называемых лидеров меджлиса, которые по сути своей уже политические ничтожества, а Вашингтон использует их только в качестве магнитофонов, на которые можно записать слова, а затем воспроизвести их в Анкаре, разыграв целую драматическую постановку", - заключил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти РФ неоднократно заявляли, что права всех народов на полуострове соблюдаются.
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3 февраля, 10:48
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
8471009
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ТурцияКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Зачем ему очки снимать? Скоро туристический сезон, пятая колонна из РФ вороха денег навезёт - не пропадёт Османия. Всё по-бжезинскому - против России и за счёт России.
4 февраля, 11:27
vvab6
1200002
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