Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T17:11+0300
https://ria.ru/20200204/1564227542.html
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227784_0:87:3078:1818_1036x0_80_0_0_44a05776ed596ce29de5563804d5c74f.jpg
РИА Новости

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса

11:14 04.02.2020 (обновлено: 17:11 04.02.2020)
180438
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат "Триазавирин"
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Китай протестирует российский противовирусный препарат прямого действия триазавирин для борьбы с коронавирусом 2019-nCov, сообщил журналистам замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Выделить непосредственно штамм вируса у находящихся в России зараженных пациентов, чтобы ускорить создание вакцины, российским медикам пока не удалось, добавил Краевой.
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
Вчера, 00:05
Россия ограничила въезд иностранцев из Китая из-за коронавируса

Эпидемия нового типа коронавируса

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Вчера, 09:58
Говорят правду. Россиянин о борьбе с коронавирусом в Ухани
Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Изображение легких, пораженных коронавирусом
2 февраля, 13:35
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
5702924262148
Обсудить 41
Распространение нового коронавирусаКитайРоссияОбщество
Популярные комментарии
Надо остановить вирус и если мы будем первые, то это плюс
4 февраля, 11:20
Ю.Юрий .
115110005
Отлично!!!
4 февраля, 11:24
Стас Титов
11080003
Рекомендуем
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным
Киану Ривз присутствует на фото Обед на небоскребе в украинском учебнике по всемирной истории
Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния