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Россия закупит аппараты для борьбы с осложнениями от коронавируса
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РИА Новости

Россия закупит аппараты для борьбы с осложнениями от коронавируса

11:10 04.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия закупит аппараты искусственной вентиляции легких и экстакорпоральной мембранной оксигенации на 1,2 миллиарда рубец для борьбы с возможными тяжелыми осложнениями коронавируса, заявил замглавы Минздрав РФ Сергей Краевой.
По его словам, одним из серьезных осложнений, от которого умирают люди, является развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмоний и пневмонитов.
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"Для того чтобы справиться с этой бедой, в настоящий момент... Российской Федерации выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он добавил, что предполагается закупить порядка 17 ЭКМО, что позволит закрыть все регионы РФ данными аппаратами, и порядка 597 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Таким образом, основной упор делается на борьбу с возможными развившимися тяжелыми осложнениями, которые являются причиной смерти, подчеркнул Краевой.
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Распространение нового коронавирусаСергей КраевойкоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссия
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