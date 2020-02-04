Россия закупит аппараты для борьбы с осложнениями от коронавируса

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия закупит аппараты искусственной вентиляции легких и экстакорпоральной мембранной оксигенации на 1,2 миллиарда рубец для борьбы с возможными тяжелыми осложнениями коронавируса , заявил замглавы Минздрав РФ Сергей Краевой

По его словам, одним из серьезных осложнений, от которого умирают люди, является развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмоний и пневмонитов.

"Для того чтобы справиться с этой бедой, в настоящий момент... Российской Федерации выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.