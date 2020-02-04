Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

"В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.