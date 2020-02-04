Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
"В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.