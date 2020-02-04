Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T11:09+0300
https://ria.ru/20200204/1564227293.html
Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564210677_0:22:3071:1750_1036x0_80_0_0_afeeb01a724ac153323a984ce46222bc.jpg
РИА Новости

Минздрав определил место, куда будут эвакуировать россиян из Китая

11:09 04.02.2020
4090
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту
Пассажиры в международном аэропорту
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
Пассажиры в международном аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Определено место, куда будут вывозить граждан России из Китая для проведения карантинных мероприятий, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
"В настоящий момент, по сути дела, определено то место, куда будет осуществлена эвакуация. Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Вчера, 10:31
Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
420100
Обсудить 2
Министерство здравоохранения РФКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье женщина родила сына и зарезала его ножницами
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"
Люди в медицинских масках
Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане
Врач
Россия закупит аппараты для борьбы с осложнениями от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов
Автомобили скорой помощи
В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В МИД Китая оценили влияние распространения коронавируса на экономику
Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из китайского города Ухань
Самолеты ВКС вылетели для эвакуации россиян из Уханя
Дмитрий Захарченко
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Санитарно-контрольный пункт в аэропорту
Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния