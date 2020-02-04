Афганские СМИ обвинили власти в отсутствии доступа к информации

"Мы глубоко озабочены ухудшением доступа к связанной с правительством информации в Афганистане. Несмотря на то, что Афганистан – одно из наиболее опасных мест для журналистов, СМИ Афганистана остаются одними из наиболее свободных в мире. Однако халатность правительства поставила под угрозу это с трудом полученное достижение", - говорится в документе.