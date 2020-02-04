На Ставрополье женщина родила сына и зарезала его ножницами

По данным следствия, днем 2 февраля текущего года подозреваемая родила дома живого мальчика, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело.

"Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, (женщина - ред.) завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы самостоятельно захоронить. Однако ... ей не удалось, так как состояние ее здоровья резко ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу, где ей пришлось рассказать о содеянном", - отмечено в сообщении.