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На Ставрополье женщина родила сына и зарезала его ножницами
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РИА Новости

На Ставрополье женщина родила сына и зарезала его ножницами

11:06 04.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 4 фев - РИА Новости. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая дома родила сына, а после этого нанесла ему около 40 ударов ножницами, сообщает следственное управление СК по региону.
"Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополя возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 2 февраля текущего года подозреваемая родила дома живого мальчика, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело.
"Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, (женщина - ред.) завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы самостоятельно захоронить. Однако ... ей не удалось, так как состояние ее здоровья резко ухудшилось, и она была госпитализирована в больницу, где ей пришлось рассказать о содеянном", - отмечено в сообщении.
Сейчас следователь провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертиз, по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФПятигорскРоссияСтавропольПроисшествия
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