Российский турист пытался вывезти в Китай 20 слитков золота

"Обнаружить золотые слитки удалось с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Изображение на экране показало нехарактерное затемнение в средней части автомобиля. При тщательном осмотре ... под пластиковой панелью салона сотрудники Читинской таможни обнаружили два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. В одном из свертков находились девять слитков округлой формы из металла желтого цвета, в другом - 11 слитков. Общий вес слитков составил 1,272 килограмма. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.