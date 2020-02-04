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Российский турист пытался вывезти в Китай 20 слитков золота
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РИА Новости

Российский турист пытался вывезти в Китай 20 слитков золота

11:06 04.02.2020 (обновлено: 11:51 04.02.2020)
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Слитки золота. Архивное фото
ЧИТА, 4 фев - РИА Новости. Таможенники изъяли у российского туриста 20 самодельных золотых слитков стоимостью более 3,5 миллиона рублей, которые мужчина пытался вывезти в Китай через международный автомобильный пункт пропуска в Забайкальске, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
"Обнаружить золотые слитки удалось с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Изображение на экране показало нехарактерное затемнение в средней части автомобиля. При тщательном осмотре ... под пластиковой панелью салона сотрудники Читинской таможни обнаружили два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем. В одном из свертков находились девять слитков округлой формы из металла желтого цвета, в другом - 11 слитков. Общий вес слитков составил 1,272 килограмма. Экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. Их оценочная стоимость составляет более 3,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Документов на драгоценный металл у задержанного не оказалось, в его отношении возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении стратегически важных товаров и ресурсов. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Золотой слиток
29 июля 2019, 10:34
В аэропорту Ташкента мужчина пытался провезти в желудке 14 золотых слитков
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