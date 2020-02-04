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Правительство одобрило проект о порядке обращения органов ПФР в суд
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РИА Новости

Правительство одобрило проект о порядке обращения органов ПФР в суд

11:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий обращение территориальных органов Пенсионного фонда России в суд только в том случае, когда сумма взыскания превышает 3 тысячи рублей, сообщается на сайте кабмина.
Верховный суд РФ рекомендует арбитражным судам не принимать заявление о выдаче судебного приказа, если задолженность по финансовым санкциям меньше 3 тысяч рублей.
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Законопроектом для обеспечения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации работы территориальных органов ПФР и судов предусматривается, что территориальные органы Фонда обращаются в суд только в том случае, когда сумма взыскания превысит 3 тысячи рублей.
Отмечается, что предлагаемое суммирование исключает как необходимость обращения территориальных органов ПФР в суд по каждой незначительной сумме, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю. Кроме того, законопроект устанавливает сроки, в течение которых территориальные органы ПФР обращаются в суд для взыскания со страхователя финансовых санкций.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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