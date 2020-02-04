Правительство одобрило проект о порядке обращения органов ПФР в суд

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий обращение территориальных органов Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий обращение территориальных органов Пенсионного фонда России в суд только в том случае, когда сумма взыскания превышает 3 тысячи рублей, сообщается на сайте кабмина

Верховный суд РФ рекомендует арбитражным судам не принимать заявление о выдаче судебного приказа, если задолженность по финансовым санкциям меньше 3 тысяч рублей.

Законопроектом для обеспечения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации работы территориальных органов ПФР и судов предусматривается, что территориальные органы Фонда обращаются в суд только в том случае, когда сумма взыскания превысит 3 тысячи рублей.

Отмечается, что предлагаемое суммирование исключает как необходимость обращения территориальных органов ПФР в суд по каждой незначительной сумме, так и рассмотрение судами дел по каждому такому случаю. Кроме того, законопроект устанавливает сроки, в течение которых территориальные органы ПФР обращаются в суд для взыскания со страхователя финансовых санкций.