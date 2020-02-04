В Бельгии зарегистрирован первый случай коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. У гражданки У гражданки Бельгии , эвакуированной из китайского города Ухань, выявлен коронавирус , сообщил во вторник минздрава королевства.

"Все девять соотечественников, которые вернулись в воскресенье вечером из Уханя, прошли в военном госпитале тщательные проверки. У одной из них выявлен коронавирус", - говорится в сообщении министерства, которое приводит бельгийская газета Le Soir.

При этом состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается.

Ее перевели для дальнейшего лечения в больницу в Брюсселе.

У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая , опасный вирус не был выявлен.