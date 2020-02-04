В Бельгии зарегистрирован первый случай коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. У гражданки Бельгии, эвакуированной из китайского города Ухань, выявлен коронавирус, сообщил во вторник минздрава королевства.
"Все девять соотечественников, которые вернулись в воскресенье вечером из Уханя, прошли в военном госпитале тщательные проверки. У одной из них выявлен коронавирус", - говорится в сообщении министерства, которое приводит бельгийская газета Le Soir.
При этом состояние у пациентки стабильное и никаких признаков болезни пока не наблюдается.
Ее перевели для дальнейшего лечения в больницу в Брюсселе.
У остальных бельгийцев, вернувшихся из Китая, опасный вирус не был выявлен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.