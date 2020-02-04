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https://ria.ru/20200204/1564226108.html
Врач рассказал о состоянии девушки, которую подожгли в Пермском крае
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РИА Новости

Врач рассказал о состоянии девушки, которую подожгли в Пермском крае

10:55 04.02.2020 (обновлено: 11:02 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
УФА, 4 фев – РИА Новости. Врачи ожогового центра Перми оценивают состояние девушки, которую облил бензином и поджег знакомый в Соликамске, как тяжелое, но с положительной динамикой, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована сначала в Березники, потом ее транспортировали в ожоговый центр Перми. Источник агентства сообщал, что мужчина преследовал девушку давно и предлагал ей отношения.
"Она находится в ожоговом центре Перми. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но отмечают положительную динамику", - сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
По данным соликамского городского суда, подозреваемого в покушении на убийство арестовали до 28 марта 2020 года.
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УфаБерезникиПермский крайПроисшествия
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