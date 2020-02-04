Врач рассказал о состоянии девушки, которую подожгли в Пермском крае

Ранее в СУСК РФ по региону сообщали, что вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся. Женщину спасла коллега, потушив пламя огнетушителем. Потерпевшая с ожогами 35% тела была госпитализирована сначала в Березники, потом ее транспортировали в ожоговый центр Перми. Источник агентства сообщал, что мужчина преследовал девушку давно и предлагал ей отношения.