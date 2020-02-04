"Аэрофлот" изменил время окончания регистрации на рейсы в Прагу

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Регистрация на рейсы крупнейшей российской авиакомпании Регистрация на рейсы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Праги с 1 февраля открывается за 2 часа 20 минут до отправления рейса и заканчивается за 60 минут до вылета, сообщается на сайте перевозчика.

Раньше регистрация на рейсы "Аэрофлота" из Праги заканчивалась за 40 минут до вылета.

"Аэрофлот" ввел новые правила регистрации на рейсы по маршруту Прага – Москва. С 1 февраля регистрация на рейсы в аэропорту Праги открывается за 2 часа 20 минут до отправления рейса и заканчивается за 60 минут до вылета", - говорится в сообщении.

"Решение обусловлено особенностью прохождения предполетного досмотра пассажирами в терминале 1 аэропорта, призвано облегчить пассажирам прохождение аэропортовых формальностей и повысить пунктуальность на данном направлении. "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Праги, прибывать на регистрацию заблаговременно", - добавили в компании.