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"Аэрофлот" изменил время окончания регистрации на рейсы в Прагу
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РИА Новости

"Аэрофлот" изменил время окончания регистрации на рейсы в Прагу

10:54 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Регистрация на рейсы крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Праги с 1 февраля открывается за 2 часа 20 минут до отправления рейса и заканчивается за 60 минут до вылета, сообщается на сайте перевозчика.
Раньше регистрация на рейсы "Аэрофлота" из Праги заканчивалась за 40 минут до вылета.
"Аэрофлот" ввел новые правила регистрации на рейсы по маршруту Прага – Москва. С 1 февраля регистрация на рейсы в аэропорту Праги открывается за 2 часа 20 минут до отправления рейса и заканчивается за 60 минут до вылета", - говорится в сообщении.
"Решение обусловлено особенностью прохождения предполетного досмотра пассажирами в терминале 1 аэропорта, призвано облегчить пассажирам прохождение аэропортовых формальностей и повысить пунктуальность на данном направлении. "Аэрофлот" просит пассажиров, вылетающих из Праги, прибывать на регистрацию заблаговременно", - добавили в компании.
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Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" последовательно улучшает показатели пунктуальности за счет внедрения различных эффективных мер, в их числе — строгое выполнение правил посадки на рейс.
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АэрофлотПрагаОбщество
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