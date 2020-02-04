Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-04T11:51+0300
https://ria.ru/20200204/1564226006.html
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе после расставания
https://cdn22.img.ria.ru/images/155745/54/1557455426_0:62:2026:1202_1036x0_80_0_0_09537839277f7ddd23f777015343dee1.jpg
РИА Новости

Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе после расставания

11:51 04.02.2020
35314
© AP Photo / Invision /Jordan StraussБрэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе на вечеринке премии BAFTA в Лондоне. Совместную фотографию опубликовали в сети, сообщает Page Six.
По информации издания, пара, которая рассталась летом 2019 года, позировала для британского глянца. Вместе с ними на кадре присутствует главный редактор журнала и модельер Эдуард Эннинфул.
Пользователи сразу предположили, что Шейк и Купер помирились.
"Они снова вместе?" — спросила @valinthedark.
"Великолепные Ирина и Брэдли!" — прокомментировала @sophiablanche63.
"Кадр года", — присоединилась к обсуждению @comodisima.
"Такая милая пара", — написал @darrensthill.
Пара пока никак не ответила на комментарии пользователей социальной сети.
Но ранее супермодель рассказала новые подробности о расставании с отцом ее дочери Леи.

"Нам очень повезло испытать то, что у нас было друг с другом. Жизнь без "Б" — это новый опыт", — заявила Ирина Шейк.

Модель и актриса Ирина Шейк
19 декабря 2019, 01:31Культура
Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
12364620
КультураНовости культурыШоу-бизнесИрина ШейкБрэдли КуперBAFTAЛондон
Рекомендуем
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Логотип Google
Google впервые раскрыла доходы YouTube
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Свеча
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Дмитрий Бульба
Презентация музыкального динамика для дома HomePod
Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Рыбий жир
Врач предупредила об опасности нехватки витамина D
Мужчина работает на ноутбуке
Обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния