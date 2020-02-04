Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе после расставания

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе на вечеринке премии BAFTA в Лондоне. Совместную фотографию опубликовали в сети, сообщает Page Six.
По информации издания, пара, которая рассталась летом 2019 года, позировала для британского глянца. Вместе с ними на кадре присутствует главный редактор журнала и модельер Эдуард Эннинфул.
Пользователи сразу предположили, что Шейк и Купер помирились.
"Они снова вместе?" — спросила @valinthedark.
"Великолепные Ирина и Брэдли!" — прокомментировала @sophiablanche63.
"Кадр года", — присоединилась к обсуждению @comodisima.
"Такая милая пара", — написал @darrensthill.
Пара пока никак не ответила на комментарии пользователей социальной сети.
Но ранее супермодель рассказала новые подробности о расставании с отцом ее дочери Леи.
"Нам очень повезло испытать то, что у нас было друг с другом. Жизнь без "Б" — это новый опыт", — заявила Ирина Шейк.
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