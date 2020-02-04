Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".

"Олег Алексеевич объявил голодовку. Других подробностей мы не знаем", - сказала Алексагина.

"Состояние здоровья нормальное, претензий у него никаких нет. Он просил передать журналистам, что у него все нормально. Никакой голодовки нет, он соблюдает пост", - заметила Опанасюк, которая утром во вторник встретилась с Зубковым в СИЗО Симферополя.

Уполномоченный по правам человека в Крыму также опровергла утверждения из соцсетей о соседях-рецидивистах Зубкова по камере. "Он проходил карантин, как это положено по правилам. Все нормально, сейчас он размещен в камере с хорошими условиями, где также находятся люди, которые недавно были задержаны", - пояснила Опанасюк.

Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нанесении львом травм посетительнице парка.

В региональном СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Во время фотографирования со львом хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.