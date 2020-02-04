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Россия и Белоруссия синхронизировали ремонт на нефтепроводе "Дружба"
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РИА Новости

Россия и Белоруссия синхронизировали ремонт на нефтепроводе "Дружба"

10:52 04.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкНефтепровод "Дружба" в Гомельской области
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
© Sputnik
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Нефтепровод "Дружба" в Гомельской области. Архивное фото
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор магистрального нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии) скорректировало график ремонта на участках нефтепровода "Унеча – Мозырь" и "Мозырь – Брест", чтобы синхронизировать его с ремонтными работами на территории России, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе белорусского госконцерна "Белнефтехим".
В понедельник "Гомельтранснефть Дружба" сообщило, что продолжает ремонт дефектов нефтепроводов "Унеча – Мозырь" и "Мозырь – Брест", а также ведет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров". Принято решение о снижении режима перекачки на нефтепроводе "Мозырь – Брест" с частичным выводом отдельных участков нефтепровода. Работы продлятся до 6-7 февраля.
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"Эти работы планировались нами на текущий год... График их проведения был скорректирован и синхронизирован с экстренным ремонтом, который осуществляется на линейной части этого же участка (нефтепровода "Дружба" – ред.) российской стороной на территории РФ ", - сказал представитель пресс-службы "Белнефтехима".
Он подчеркнул, что в связи с ремонтом на российской стороне и, как следствие, "притормаживанием" работы трубопровода белорусский оператор решил провести сейчас запланированные работы, чтобы дважды не снижать загрузку трубопровода.
В пресс-службе подчеркнули, что ремонтные работы согласованы с "Транснефтью" и на итоговом объеме транзита российской нефти не скажутся.
Собеседник отметил, что активные ремонтные работы на белорусском участке "Дружбы" направлены исключительно на обеспечение безопасной, надежной и бесперебойной транспортировки нефти, включая транзит российской нефти западным поставщикам, и не связаны с белорусско-российскими переговорами о поставках российской нефти на белорусские НПЗ.
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
15 октября 2019, 04:03
Нефтепровод "Дружба"
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Нефтепровод "Дружба"БелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
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