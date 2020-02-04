Россия и Белоруссия синхронизировали ремонт на нефтепроводе "Дружба"

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор магистрального ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор магистрального нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии) скорректировало график ремонта на участках нефтепровода "Унеча – Мозырь" и "Мозырь – Брест", чтобы синхронизировать его с ремонтными работами на территории России, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе белорусского госконцерна "Белнефтехим"

В понедельник "Гомельтранснефть Дружба" сообщило, что продолжает ремонт дефектов нефтепроводов "Унеча – Мозырь" и "Мозырь – Брест", а также ведет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС "Кобрин" и НПС "Туров". Принято решение о снижении режима перекачки на нефтепроводе "Мозырь – Брест" с частичным выводом отдельных участков нефтепровода. Работы продлятся до 6-7 февраля.

"Эти работы планировались нами на текущий год... График их проведения был скорректирован и синхронизирован с экстренным ремонтом, который осуществляется на линейной части этого же участка (нефтепровода "Дружба" – ред.) российской стороной на территории РФ ", - сказал представитель пресс-службы "Белнефтехима".

Он подчеркнул, что в связи с ремонтом на российской стороне и, как следствие, "притормаживанием" работы трубопровода белорусский оператор решил провести сейчас запланированные работы, чтобы дважды не снижать загрузку трубопровода.

В пресс-службе подчеркнули, что ремонтные работы согласованы с "Транснефтью" и на итоговом объеме транзита российской нефти не скажутся.