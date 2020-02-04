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2020-02-04T10:52+0300
https://ria.ru/20200204/1564225921.html
Комитет ГД одобрил проект о внесудебном признании граждан банкротами
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РИА Новости

Комитет ГД одобрил проект о внесудебном признании граждан банкротами

10:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении внесудебного порядка признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физических лиц, на рассмотрение в первом чтении комитет планирует вынести его 6 февраля.
Документ, внесенный главой комитета Николаем Николаевым и присоединившимися к нему депутатами, даёт гражданину право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности уплаты обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, а размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляют от 50 до 500 тысяч рублей.
При этом устанавливаются критерии, которым одновременно должен отвечать гражданин, подающий во внесудебном порядке заявление о признании его банкротом, в том числе отсутствие дохода и имущества в собственности. Причем "в любой момент времени любой кредитор" может оспорить и перевести эту внесудебную процедуру из упрощенной в традиционную судебную процедуру, подчеркнул на заседании комитета Николаев.
Сопровождение такого банкротства возлагается на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить его соответствие устанавливаемым требованиям, удостоверить этот факт и разместить сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Вознаграждение управляющему и возмещение его расходов на публикацию в этом реестре должно выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением СРО арбитражных управляющих на основе взносов этих СРО.
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Николаев рассказал об имеющихся замечаниях к документу, которые будут обсуждены при подготовке ко второму чтению. "Это замечания, которые связаны с определением неких ограничений", - пояснил он. Согласно законопроекту, гражданин обязан уведомить арбитражного управляющего или кредитора об изменении своего имущественного положения, если он получил наследство, например, или нашел работу и теперь может платить по своим долгам. "Но мы не предусмотрели нормы, которые устанавливают правовые последствия за несоблюдение такого требования", - отметил он.
А Минэкономразвития РФ, по его словам, "высказало предположение, что, наверное, это не единственный путь, который можно избрать для упрощенной процедуры проведения банкротства частных лиц". "И они предлагали дополнить этот законопроект ко второму чтению еще одним механизмом, который будет подразумевать, в том числе, и оплату услуг арбитражного управляющего, но некую иную модель", - сообщил Николаев. Правительственные поправки будут готовиться после принятия законопроекта в первом чтении и "мы тогда их обсудим", заключил депутат.
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