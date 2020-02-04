Комитет ГД одобрил проект о внесудебном признании граждан банкротами

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Комитет Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении внесудебного порядка признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физических лиц, на рассмотрение в первом чтении комитет планирует вынести его 6 февраля.

Документ, внесенный главой комитета Николаем Николаевым и присоединившимися к нему депутатами, даёт гражданину право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности уплаты обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами, а размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляют от 50 до 500 тысяч рублей.

При этом устанавливаются критерии, которым одновременно должен отвечать гражданин, подающий во внесудебном порядке заявление о признании его банкротом, в том числе отсутствие дохода и имущества в собственности. Причем "в любой момент времени любой кредитор" может оспорить и перевести эту внесудебную процедуру из упрощенной в традиционную судебную процедуру, подчеркнул на заседании комитета Николаев.

Сопровождение такого банкротства возлагается на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить его соответствие устанавливаемым требованиям, удостоверить этот факт и разместить сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Вознаграждение управляющему и возмещение его расходов на публикацию в этом реестре должно выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением СРО арбитражных управляющих на основе взносов этих СРО.

Николаев рассказал об имеющихся замечаниях к документу, которые будут обсуждены при подготовке ко второму чтению. "Это замечания, которые связаны с определением неких ограничений", - пояснил он. Согласно законопроекту, гражданин обязан уведомить арбитражного управляющего или кредитора об изменении своего имущественного положения, если он получил наследство, например, или нашел работу и теперь может платить по своим долгам. "Но мы не предусмотрели нормы, которые устанавливают правовые последствия за несоблюдение такого требования", - отметил он.