В МИД Китая оценили влияние распространения коронавируса на экономику

"Как вчера заявил заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян, влияние распространения коронавируса на экономику Китая возрастает, особенно на потребительский сектор. Тем не менее, это влияние этапное, носит временный характер и не сможет изменить базовых основ развития китайской экономики в долгосрочной перспективе", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что у Китая есть уверенность и возможности, чтобы победить в борьбе с распространением коронавируса и минимизировать его воздействие на экономику.

"Мы абсолютно уверены в будущем китайской экономики", - подчеркнула Хуа Чуньин.