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В МИД Китая оценили влияние распространения коронавируса на экономику
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РИА Новости

В МИД Китая оценили влияние распространения коронавируса на экономику

10:51 04.02.2020
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© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Распространение нового типа коронавируса несомненно оказывает влияние на экономику Китая, но это влияние временно, Пекин абсолютно уверен в будущем китайской экономики, заявила во вторник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Как вчера заявил заместитель главы государственного комитета по делам развития и реформе КНР Лянь Вэйлян, влияние распространения коронавируса на экономику Китая возрастает, особенно на потребительский сектор. Тем не менее, это влияние этапное, носит временный характер и не сможет изменить базовых основ развития китайской экономики в долгосрочной перспективе", - сказала дипломат.
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Она подчеркнула, что у Китая есть уверенность и возможности, чтобы победить в борьбе с распространением коронавируса и минимизировать его воздействие на экономику.
"Мы абсолютно уверены в будущем китайской экономики", - подчеркнула Хуа Чуньин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыХуа ЧуньинМИД КНРКитайВ мире
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