В Южной Корее отказавшиеся от добровольного карантина заплатят штраф

СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея со вторника поместит в домашний карантин всех 1300 с лишним человек, которые контактировали с теми, у кого был подтвержден диагноз "коронавирус" ; отказ от нахождения в карантине повлечет штраф в размере до 3 миллионов вон (примерно 2,5 тысячи долларов), сообщило министерство здравоохранения РК.

Южная Корея подтвердила уже 16 случаев заражения, еще 129 человек проходят проверку. Со вторника все, кто контактировал с зараженными, будут отправлены в 14-дневный домашний карантин. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, сейчас количество таких людей составляет 1318 человек, но уже завтра это число может вырасти в связи с обнаружением 16-го зараженного.

"В случае отказа соблюдать домашний карантин, подразумевается штраф до трех миллионов вон. Мы стараемся как можно лучше разъяснить опасность ситуации и убедить (этих людей)", - сообщила глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён.

Людям, которые недавно были в Китае и работают в крупных общественных учреждениях, будет рекомендовано взять две недели отпуска в качестве меры предосторожности. Такие учреждения включают детские сады, больницы и дома престарелых.

Также сообщается, что правительство будет выплачивать компенсацию помещенным в карантин, поскольку они не смогут работать в это время. Выплаты произведут и фирмам, лишающимся своих работников.