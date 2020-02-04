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В Южной Корее отказавшиеся от добровольного карантина заплатят штраф
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РИА Новости

В Южной Корее отказавшиеся от добровольного карантина заплатят штраф

10:49 04.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южная Корея со вторника поместит в домашний карантин всех 1300 с лишним человек, которые контактировали с теми, у кого был подтвержден диагноз "коронавирус"; отказ от нахождения в карантине повлечет штраф в размере до 3 миллионов вон (примерно 2,5 тысячи долларов), сообщило министерство здравоохранения РК.
Южная Корея подтвердила уже 16 случаев заражения, еще 129 человек проходят проверку. Со вторника все, кто контактировал с зараженными, будут отправлены в 14-дневный домашний карантин. По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, сейчас количество таких людей составляет 1318 человек, но уже завтра это число может вырасти в связи с обнаружением 16-го зараженного.
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"В случае отказа соблюдать домашний карантин, подразумевается штраф до трех миллионов вон. Мы стараемся как можно лучше разъяснить опасность ситуации и убедить (этих людей)", - сообщила глава центрального штаба по борьбе с эпидемией Чон Ын Гён.
Людям, которые недавно были в Китае и работают в крупных общественных учреждениях, будет рекомендовано взять две недели отпуска в качестве меры предосторожности. Такие учреждения включают детские сады, больницы и дома престарелых.
Также сообщается, что правительство будет выплачивать компенсацию помещенным в карантин, поскольку они не смогут работать в это время. Выплаты произведут и фирмам, лишающимся своих работников.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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