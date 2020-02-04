В Минздраве рассказали о запасе средств личной защиты от коронавируса

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса , в том числе лекарств и масок, заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой

"Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты, - это маски, халаты, лекарственные препараты. И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.