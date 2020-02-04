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https://ria.ru/20200204/1564225632.html
В Минздраве рассказали о запасе средств личной защиты от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:122:2400:1472_1036x0_80_0_0_3b7a593114fe680e7c4a72b4bde5f76a.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о запасе средств личной защиты от коронавируса

10:46 04.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В России на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок, заявил замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой.
"Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты, - это маски, халаты, лекарственные препараты. И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

Счет заболевших идет на тысячи. Для нескольких сотен пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советуют обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаСергей КраевойкоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФГосдума РФВОЗ
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