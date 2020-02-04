Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия предлагает Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

"Также мы предлагаем совместную разработку перспективной БМП, в том числе с представленным на выставке (Defexpo-2020 – ред.) боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой разработки АО "ЦНИИ "Буревестник", - сказал Мантуров.

Вооружение 57-миллиметровым модулем для перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.