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Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой
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РИА Новости

Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

10:46 04.02.2020 (обновлено: 11:27 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Также мы предлагаем совместную разработку перспективной БМП, в том числе с представленным на выставке (Defexpo-2020 – ред.) боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой разработки АО "ЦНИИ "Буревестник", - сказал Мантуров.
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Вооружение 57-миллиметровым модулем для перспективных и модернизируемых боевых бронированных машин позволяет повысить огневую мощь мотострелковых подразделений, а также расширяет перспективы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
Несколько лет назад на эмиратском оружейном салоне был подписан меморандум о поставке таких же боевых модулей на шасси производства ОАЭ Enigma. Впоследствии, однако, проект был заморожен.
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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