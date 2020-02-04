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В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа
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РИА Новости

В России зарегистрировали четыре случая смерти от гриппа

10:44 04.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Четыре случая смерти от гриппа зарегистрировано в России на сегодняшний день, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
"На сегодня у нас зарегистрировано 4 случая смертельных от гриппа", - сказал Краевой на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ отмечается в 23 субъектах. Кроме того, в ведомстве отметили, что при подготовке к эпидемическому подъему этих заболеваний было привито почти 74 миллиона человек, что составляет чуть более половины (50,5%) населения РФ.
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