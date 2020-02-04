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В Москве задействованы около 23,5 тысячи единиц спецтехники
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РИА Новости

В Москве задействованы около 23,5 тысячи единиц спецтехники

10:42 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Уборка снега в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Около 23,5 тысячи единиц специализированной техники, занимающейся формированием комфортной городской среды, задействовано в Москве, в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает порядка 600 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня наша отрасль высоко автоматизирована и механизирована. В городе около 23,5 тысяч единиц техники, которая занимается вопросами создания комфорта в городской среде. Это благоустройство, уборка, пылесосы", – сказал Бирюков в эфире радио "Вести FM".
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Заммэра добавил, что в Москве около 600 тысяч человек работают в системе жилищно-коммунального хозяйства столицы.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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