Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
"На сегодня новых случаев заболевания, лабораторно подтвержденных, не зарегистрировано", - сказал Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Власти РФ из-за распространяющегося в Китае коронавируса, от которого в республике скончались уже более 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч, приняли решение эвакуировать российских граждан из КНР самолетами ВКС, более того приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем, ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших. Всего на территории РФ зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших - граждане Китая, они госпитализированы.