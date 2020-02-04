СК начал проверку после смерти мужчины из-за гололеда в Кирове

В местных СМИ была размещена информация о том, что в начале февраля в травматологической больнице скончался 66-летний мужчина, который 17 января получил перелом основания черепа, когда из-за гололеда поскользнулся и упал на Октябрьском проспекте города Кирова. Кировчанина госпитализировали и провели операцию. Несмотря на помощь медиков, он умер.