СК начал проверку после смерти мужчины из-за гололеда в Кирове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Следственные органы Кировской области проверяют информацию о смерти мужчины в результате падения на скользком тротуаре, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В местных СМИ была размещена информация о том, что в начале февраля в травматологической больнице скончался 66-летний мужчина, который 17 января получил перелом основания черепа, когда из-за гололеда поскользнулся и упал на Октябрьском проспекте города Кирова. Кировчанина госпитализировали и провели операцию. Несмотря на помощь медиков, он умер.
"Следователи СК проводят доследственную проверку, выясняют обстоятельства произошедшего и изучают доводы, изложенные в публикации. В рамках проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям (бездействию) лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по уборке территории, на которой произошел инцидент. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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